L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla chiusura domenicale per i negozi in Sicilia.

Lo ha deciso ieri sera Nello Musumeci. Resteranno aperte farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole e il domicilio per i prodotti

alimentari, dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.







«Ho sentito il ministro Speranza che mi ha anticipato la decisione di rinnovare la propria ordinanza per tutte le zone arancioni in Italia, fissando per la prossima settimana un primo confronto tecnico per una nuova valutazione del rischio-Regione. Nel corso della telefonata avuta con l’assessore regionale per la Salute, il ministro ha avuto modo di evidenziare il miglioramento del quadro regionale, anche alla luce di misure di contenimento che erano state già adottate».