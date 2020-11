L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul vaccino anti-Covid 19.



Entro qualche mese potremo quindi arrivare alla cosiddetta «somministrazione su larga scala», ha detto il Commissario per l’Emergenza, Domenico Arcuri.





In seguito ha annunciato che partirà il bando per le siringhe e gli aghi da acquistare per rendere certa la somministrazione dei vaccini.