L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sullo sfogo dei calciatori del Trapani «Noi vorremmo poterci allenare, ma dal 3 settembre siamo impossibilitati a farlo. La squadra è qui è al completo, la società in 16 giorni è riuscita ad organizzare un solo allenamento collettivo, ieri mattina (venerdì, per chi legge), agli ordini del tecnico Di Donato. È l’ennesima dimostrazione che la società non è stata in grado di adempiere ai propri obblighi, sanitari ed organizzativi», dice Evacuo. Poi l’affondo: «Speriamo che le istituzioni sportive intervengano, la situazione sta diventando imbarazzante e mortificante per noi professionisti che amiamo il

nostro lavoro e lo vorremmo svolgere giorno dopo giorno. Ma la società ce lo impedisce. Vorremmo avere il diritto-dovere di allenarci e presentarci al meglio contro la Casertana. Ma abbiamo svolto un allenamento. Pensare alla prima di campionato mi sembra improponibile».