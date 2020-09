L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sullo stop al debutto causa Covid-19 per sei squadre siciliani militanti nel campionato di Eccellenza A. Pietro Adragna, responsabile della sezione calcio del Cus Palermo, spiega meglio la situazione: «Un nostro tesserato è venuto a conoscenza di essere stato a contatto sabato scorso con due casi accertati di Covid. Essendo stato posto, pur non presentando sintomi, in isolamento fiduciario dall’Asp in attesa di essere sottoposto a tampone, ci ha correttamente informato. Abbiamo pertanto messo in atto il protocollo interrompendo gli allenamenti della sola prima squadra fino all’esito negativo degli accertamenti. Abbiamo, inoltre, informato la federazione e la Parmonval, nostra avversaria domenica scorsa. Secondo il protocollo federale che prevede che ad inizio di ogni gara le squadre si scambino un’autocertificazione attestante eventuali contatti con casi sospetti di Covid abbiamo chiesto alla Lega sicula quali comportamenti assumere nella prima gara di campionato». Rinviate, quindi, Pro Favara-Cus Palermo, Parmonval-Casteltermini e Sciacca-Castellamare.