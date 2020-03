L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” esalta il Palermo, in grado di far valere ancora una volta la ritrovata legge del “Barbera”. Un solo gol subito nel 2020, per giunta su calcio di rigore, dopodiché Pelagotti ha abbassato la saracinesca. Lo ha fatto per ben 399 minuti di gioco, che potranno diventare 400 dopo il doppio turno in trasferta contro Corigliano e Savoia, quando i rosa ospiteranno la Palmese ultima in classifica. Il Palermo del nuovo anno si è scoperto essere un bunker, almeno quando gioca davanti al proprio pubblico. Roccella, Fc Messina, Biancavilla e Nola hanno dovuto arrendersi dinanzi alla retroguardia a tinte rosa e nero, capace di tenerle tutte a secco.