L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le pagelle dei calciatori del Palermo nella sfida col Nola:

Pelagotti 6

Un voto per la sua pazienza. Spettatore non pagante di una partita che si gioca quasi sempre nella metà campo del Nola. Così prende il sole senza un solo intervento di rilievo.

Doda 6

Le sue qualità fisiche non si discutono, è un giocatore di grande prospettiva per come sa ripartire. Controlla bene il temuto Poziello e si sgancia con autorità offrendo un grande assist a Langella. Unico neo: regala un corner agli avversari sbagliando un retropassaggio.

Peretti 6

Anche l’altro under della difesa rosanero gioca una gara attenta e non rischia mai contro il possente Maggio. Anche per Peretti un solo errore: un fallo del tutto inutile che poteva costare l’ammonizione.

Lancini 6,5

Governa la difesa con autorità. Senza Crivello al suo fianco si impone per stazza e per esperienza. Una giornata tranquilla dopo gli incubi di Licata.

Crivello 6

Pergolizzi lo schiera esterno a sinistra. Il palermitano interpreta il ruolo in modo molto prudente. Controlla Serrano, tampona su Calise e Faella e non si sgancia mai. Una prestazione attenta e grintosa.

Langella 6,5

Una gara dai due volti. L’ex barese è formidabile per la grinta che ci mette, per come «azzanna» ogni avversario e per il numero di palloni che recupera a centrocampo. Offre anche un buon assist a Floriano. Ma ha due occasioni per segnare, quasi due rigori in movimento e in entrambi i casi calcia male mandando la palla in curva sud.

Martin 7

Un rientro in pompa magna. Il Nola ha due soli interni di centrocampo e non pressa più di tanto. Il francese così può amministrare saggiamente la manovra rosanero, che parte quasi sempre dai suoi piedi. Così ieri nessun lancio lungo e tante verticalizzazioni.

Martinelli 6

Tra i centrocampisti del Palermo è quello che si vede di meno. Tuttavia il suo lavoro è utilissimo per come sostiene anche la fase difensiva della squadra.

Felici 7

Torna al gol con un bel pallonetto e sblocca la partita mettendola in discesa. La sua rete è bella perché conclude una serie di passaggi rasoterra e perché fa il movimento giusto alle spalle della difesa ospite. Si rende utile con la sua falcata, offre ai compagni un paio di assist, anche Felici potrebbe segnare ancora ma non sfrutta due occasioni da distanza ravvicinata.

Ricciardo 6

Fa il suo. Non è al massimo, ma il rientro è da considerare positivo. Da una sua conclusione nasce il gol del raddoppio. È un po’ legnoso nel controllo di palla ma tiene bene il campo ed esce tra gli applausi.

Floriano 8

Porta a casa il pallone. Prima tripletta al termine di una partita molto intensa. Geniale l’assist per il gol di Felici. Sbaglia qualcosa, insiste troppo nel dribbling ma va a segno tre volte in modo sempre diverso.

Sforzini 6

Sostituisce Ricciardo, anche lui non si risparmia e prova a fare da boa per gli inserimenti di compagni. Non trova lo spazio per la battuta a rete ma si rende utile.

Mauri sv

Va in campo alla mezzora della ripresa quando il risultato è ormai al sicuro. Si limita a gestire la palla e non commette errori.

Kraja sv

Si rivede al posto di Langella. Un paio di buoni inserimenti, può essere molto utile in questo finale.

Lucca sv

Anche il giovane attaccante fa un po’ di fiato quando la partita ha detto tutto quello che doveva dire.

Silipo sv

Pochi minuti, un gettone di presenza in attesa di dimostrare ancora il suo talento.

Allenatore Pergolizzi 6,5

Stavolta tutto bene. Rimette le cose a posto e la squadra risponde. La mossa più azzeccata accentrare Felici, in quanto proprio da un inserimento centrale del giovane romano nasce il gol che cambia la gara.

Arbitro Baratta 5.5

La partita offre pochi spunti di contrasto. Ma Baratta sbaglia nell’interpretazione di qualche situazione. Ferma Langella per un fallo inesistente, per esempio. E poi almeno due cartellini gialli avrebbe dovuto estrarli.