L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle mascherine importante in Italia dalla Cina dalla società dell’ex presidente della Camera, Irene Pivetti. Un distributore di Lentini le avrebbe consegnate nelle farmacie di tutta Italia. Sono 9 mila le mascherine sequestrate dai militari della Guardia di Finanza di Lentini, in provincia di Siracusa, al termine dell’operazione «Bad Mask», l’inchiesta coordinata dal Procuratore di Siracusa, Sabrina Gambino e dal sostituto procuratore Salvatore Grillo. L’accusa nei confronti dell’imprenditore di Augusta, amministratore della società di distribuzione di Lentini, e dell’amministratore unico della società «Only logistic Italia srl» è di frode nell’esercizio del commercio per l’immissione sul mercato di prodotto non conformi alle norme sulla sicurezza. Come spiega la Finanza di Siracusa, l’Inail «ha espressamente vietato alla società importatrice l’immissione in commercio» delle mascherine. Nonostante i due divieti, però, i dispositivi sarebbero comunque stati venduti e le 9 mila mascherine sarebbero finite nelle farmacie di tutta Italia.