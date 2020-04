L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui timori dei medici per i pazienti affetti da tumori o patologie cardiovascolari. A causa dell’emergenza Coronavirus, molti hanno difficoltà a seguire le terapie. «La pandemia causata dal Covid-19 ci ha obbligati a sospendere alcune attività assistenziali tra le meno urgenti ed a riformulare percorsi e routine consolidati nella pratica clinica quotidiana – spiega Francesco Cognetti, Presidente Fondazione Insieme contro il Cancro e Direttore di Oncologia Medica al Regina Elena di Roma -. Molti pazienti hanno sospeso il trattamento: circa il 15% lo ha fatto per scelta, per paura di frequentare gli ospedali. Molti non sono stati sottoposti a chirurgie importanti perché le terapie intensive sono piene. Si rischiano danni molto seri, devono riprendere gli screening, deve riprende l’organizzazione oncologica su nuove basi».