L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Mimmo Li Causi, vicepresidente del Marsala: «Basta guardarsi attorno e fare un giro di telefonate. A mio avviso, in Serie D, ma anche in C e forse addirittura in B, non sarà possibile ripartire. Dopo quasi due mesi di stop, con i giocatori che non sono più in sede e dunque non si sono allenati nella giusta maniera, non ci sono i tempi tecnici per le varie squadre per riprendere la preparazione in vista del rush finale dei vari campionati che, se riprendessero, metterebbero a rischio perfino l’inizio della nuova stagione. Ma soprattutto c’è il timore che il Coronavirus abbia determinato un impatto molto grave, pressoché disastroso, su tanti club partecipanti ai tornei di Lega Pro e campionati minori. Senza un adeguato sostegno del Governo, ma anche di Lega e Federazione che devono trovare quanto prima una soluzione adeguata a questa emergenza, molti club scompariranno. E i posti lasciati vacanti verranno presi da chi saprà organizzarsi ed essere in grado di continuare l’attività trovando un accordo innanzitutto con i giocatori visto che la voce stipendi incide notevolmente sui bilanci societari. Da parte nostra, c’è tutta la volontà di non mollare e, pian piano, raggiunta un’intesa con i giocatori, far fronte agli impegni».