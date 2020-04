L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Giovanni Campanella, allenatore del Licata: «È un vero peccato – commenta l’allenatore Giovanni Campanella -, essersi fermati in un momento in cui eravamo in ripresa ed in vista del rush finale. Stavamo facendo bene, avevamo battuto in casa il Palermo e perso immeritatamente a Messina – continua il tecnico -, ma adesso dobbiamo farcene una ragione. Speriamo si prenda una decisione prima possibile e se sarà positiva bisogna comunque salvaguardare la salute di tutti gli addetti ai lavori prima di tornare in campo».