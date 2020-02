L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vittoria del Savoia contro il Licata. Finisce con un rotondo 4-0 per i padroni di casa campani, che alla lunga fanno valere il fattore campo, oltre alla loro migliore posizione in classifica e la differenza di organico. Reti di De Vena nel primo tempo e nella ripresa di Gatto, Scalzone e Osuji. Sfuma così per il momento, per la compagine gialloblù, la possibilità di agganciare il quinto posto in classifica. Il Savoia invece resta a -7 dalla capolista Palermo, prossima avversaria proprio dei ragazzi di Campanella al Dino Liotta. Agrigentini dunque in un certo senso arbitri della promozione. Al 29′ si sblocca il risultato in favore del Savoia. Gran tiro da fuori del capitano Poziello, deviato sulla traversa dal solito attento Serenari: il più lesto ad approfittarne è De Vena, che ribadisce in rete. A inizio ripresa occasione per il Licata al 10′: il portiere dei bianchi, Coppola, blocca bene un tiro di esterno destro di Adeyemo. Al 13′ arriva il raddoppio del Savoia. Punizione calciata da Gatto, con una rasoiata a filo d’erba: nulla da fare stavolta per Serenari. Dopo il raddoppio il Savoia cerca di fare possesso palla e di controllare la gara. Al 32′ arriva la rete del 3-0. La sigla Scalzone con un preciso diagonale che s’insacca sul secondo palo. Gara in ghiaccio. Nel finale la rete del poker, con Osuji di testa. Resta tutto invariato in vetta alla classifica.