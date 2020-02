L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul ritorno della difesa bunker tra le mura amiche. Trecento minuti senza subire reti in casa. La difesa del Palermo, che al «Barbera» non è mai stata realmente granitica come in trasferta, ha abbattuto un muro che prima d’ora non era mai riuscita nemmeno ad avvicinare. Quella col Biancavilla è la terza partita consecutiva davanti ai propri tifosi che i rosanero chiudono senza incassare reti, portando l’imbattibilità interna di Pelagotti ad un totale di 309 minuti. Dal rigore di Balistreri,realizzato al 51’ di Palermo-Marsala, la squadra di Pergolizzi non subisce più gol nel proprio campo. Su azione, addirittura, l’ultima rete avversaria al «Barbera»risale al 2019, nella sconfitta per 3-1 patita per mano dell’Acireale. Il precedente primato di imbattibilità casalinga, cronometro alla mano, era di 233 minuti: dal gol di Maltese in Palermo-Licata alla rete di Diakité in Palermo-Savoia, con il 6-0 inflitto al Corigliano nel mezzo. Intanto,per il Palermo, quella di ieri rappresenta la terza partita consecutiva tra le mura amiche ad essersi chiusa senza gol subiti.