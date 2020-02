L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vittoria del Troina contro il Marina di Ragusa. Torna alla vittoria il Troina di Davide Boncore, che ha la meglio di misura sul Marina di Ragusa, grazie al gol-lampo di Bamba, realizzato nella prima azione del match. Tre punti d’oro per la compagine ennese: l’obiettivo salvezza sembra ormai dietro l’angolo. Occasione persa, invece, per il Marina, che non accorcia sul Castrovillari e dunque sull’uscita dai play-out, ora 5 punti sopra in classifica. Il Troina riparte dopo la batosta di Castrovillari e raggiunge quota 40 punti. Male il Marina di Ragusa, che ha tenuto bene il campo, senza tuttavia riuscire a rendersi pericoloso.