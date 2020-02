L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla dell’andamento del Palermo che rimane al passo delle nobili decadute degli anni scorsi, che hanno centrato la promozione diretta al primo colpo (e senza intoppi). La sconfitta del «Liotta» è stata tanto pesante quanto inattesa, ma non cambia la posizione dei rosa nel confronto con altre big passate loro malgrado dalla Serie D. Anzi, la contemporanea sconfitta del Savoia sul campo dell’Fc Messina non fa altro che avvalorare questa tesi, dato che il distacco dalla seconda è rimasto invariato con una partita in meno sul calendario. Sette punti da recuperare in nove gare non sono un’impresa impossibile, considerando che ci sarà da disputare uno scontro diretto a Torre Annunziata ( econ i campani già vittoriosi nella gara d’andata), mail numero dipartite a disposizione di chi insegue si va riducendo inesorabilmente, avvantaggiando così il Palermo nella corsa alla Serie C. Il Parma, che nel campionato 2015/16 chiuse da imbattuto il Girone D,nella stessa fase della stagione di punti ne aveva 61, soltanto uno in più in confronto a quanto fatto dagli uomini di Pergolizzi. I punti del Palermo, dunque, non sono certo meno rispetto a quelli ottenuti da chi in passato ha ottenuto senza patemi il pass per il ritorno tra i professionisti. Nel Girone I, inoltre, per trovare una squadra in grado di raggiungere quota 60 punti dopo venticinque giornate di campionato -prosegue il quotidiano -, bisogna scorrere fino alla stagione 2013/14. Fu il Savoia dei record, capace di chiudere il torneo con 82 punti, l’ultima squadra a raggiungere questa soglia. Come il Parma del 2015/16, però, i campani ottennero soltanto un punto in più rispetto a quanto fatto dai rosa finora, portando a casa 61 punti. Nemmeno un’altra squadra da record come la Sicula Leonzio della stagione 2016/17 (attualmente detentrice della più lunga striscia di vittorie nella storia della D)è riuscita a fare altrettanto, fermandosi a 55 punti al venticinquesimo turno di campionato. La storia della Serie D dice che il Palermo sta ancora viaggiando al ritmo delle grandi.Quelle che tra i professionisti ci sono tornate in carrozza -conclude il quotidiano -.