L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla anche di calcio giovanile. Fine settimana da incorniciare per le formazioni under 17 e under 15 del Villabate, che portano a casa due vittorie che hanno il sapore dell’alta classifica. Grazie ad una rete di Lombardo gli under 17 del tecnico Inzerillo riescono ad espugnare il «Bordonaro» di Canicattì. La squadra palermitana, grazie a una prova senza timori, porta a casa 3 punti per restare al sesto posto nel Girone B, in lotta per un posto nei play off. Ancora più importante, ai fini della classifica, il successo degli under 15 guidati dal tecnico Marino, che tra le mura amiche vincono e convincono contro il forte Ribolla: 2-0 il risultato finale, che porta le firme di Bonanno e Cosentino e che proietta i giallorossi a un punto dal secondo posto occupato proprio dal Ribolla. Dopo il turno infrasettimanale di mercoledì scorso, nell’ultimo fine settimana si sono avute conferme e sorprese, con la caduta di due capoliste. Nel Girone A under 17, l’Adelkam approfitta del turno di riposo della prima della classe, l’Accademia Trapani, per rosicchiarle 3 punti e portarsi a -4. A rimorchio vincono pure Tieffe, 1-0 alla Lo Piccolo con gol di Contino, e Academy Tedesco, che si impone 3-2 a Mazara sull’Aurora (autorete e reti ospiti di Maggione e Lo Grande): le due formazioni palermitane mantengono così terzo e quarto posto. Successo importante in chiave salvezza per lo Sporting Pallavicino (2-1 al Monreale). Nel Girone B, il Palermo vince a valanga in casa dell’Athena Agrigento (1-9) e resta saldamente al comando. Successo anche per la seconda della classe, la Terzo Tempo (11-1 allo Sporting Termini) e il Calcio Sicilia (2-0 alla Fortitudo Bagheria). Tre punti li guadagnano anche il Buon Pastore, quarto, che batte 2-0 il Bagheria, e il Ribolla, quinto, che sconfigge 7-0 la Stella d’Oriente. Nel torneo Under 15, il Girone A è sempre più a firma Adelkam. La squadra alcamese è andata a imporsi anche in casa dell’Accademia Trapani per 3-2, guadagnando altri 3 punti di vantaggio sulla seconda, il Calcio Sicilia, fermo per il turno di riposo e ora a -8. In ottica play off, la Tieffe al Lo Monaco ottiene una vittoria importante sul Pallavicino per 4-0 (reti di Vassallo, Groppuso, Unniemi e La Mantia). Nel Girone B il Palermo continua a volare. Complice la sconfitta del Ribolla a Villabate, i rosa battendo 3-1 il Monreale si portano a +12 sulle inseguitrici. In coda, lo scontro diretto tra Pro Flavense e Stella d’Oriente finisce 1-1. Nei gironi C e D, infine, le due sorprese di giornata. Cadono le due capoliste, rispettivamente Camaro e Game Sport Ragusa, battute dalla Jonica (2-1) e Rari Nantes (3-2).