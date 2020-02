L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” ricorda Franco Marchione. Il Palermo piange la scomparsa di un pezzo di storia del club rosanero – si legge -. A 82 anni, nella giornata di ieri, è morto Franco Marchione, collaboratore della società,parte integrante dello staff a partire dagli anni Ottanta. Marchione è stato per oltre trent’anni un vero e proprio tutto fare per il Palermo, lavorando dapprima per il settore giovanile e successivamente con la prima squadra, anche nella stagione della rinascita in Serie D. Presente anche a bordo campo per alcune partite di questo campionato, fino a pochi giorni fa Marchione era presente anche agli allenamenti a Boccadifalco. Una vita a tinte rosanero, iniziata da tifoso e proseguita da accompagnatore delle squadre giovanili del Palermo, con la Primavera allenata all’epoca da Zdenek Zeman. Nel corso degli anni è poi passato a collaborare con lo staff al seguito della prima squadra, stringendo un forte legame con i campioni transitati da viale del Fante in quest’ultimo ventennio. È a lui che si deve il soprannome «u picciriddu» affibbiato a Dybala sin dal primo giorno di ritiro con i rosa. Con l’argentino è stato inoltre protagonista qualche anno fa di un siparietto sui social a poche ore dall’ultimo Juventus-Palermo di sempre: un video su Instagram per salutare l’attaccante bianconero, che ha ricambiato col solito affetto. Lo stesso Dybala, ieri, è stato tra i primi a ricordare Marchione: «Sarai sempre nel mio cuore amico ha scritto lo juventino su Instagram, pubblicando la foto di una loro esultanza a bordo campo – non ti dimenticherò mai. Sarai sempre il numero uno. Grazie mille di tutto, Francuzzo». Al cordoglio si sono uniti Vazquez e Zaccardo.