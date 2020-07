Inizia a prendere forma il Palermo per la serie C. Come evidenzia “Il Giornale di Sicilia”, questa è la settimana dei primi rinnovi, con la dirigenza del club rosanero che si è già attivata dopo aver ricevuto lo sblocco per la modulistica per far passare i contratti dei “big” da dilettanti a professionisti. Castagnini e Sagramola hanno tempo fino al 20 per riconfermare i giocatori della passata stagione. Si inizierà dai palermitani Crivello e Accardi. Poi Santana, Floriano, Pelagotti, Martin, Martinelli e Lancini. Non tutti i contratti però saranno pluriennali: “L’accordo con Santana – scrive il quotidiano – è per una sola stagione e allo stesso modo anche Martin e Accardi dovrebbero legarsi al club per un anno, mentre i contratti dei restanti «big» variano dai tre ai quattro anni”. Ancora da definire le situazioni degli under.