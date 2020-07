L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si è soffermata sulla situazione, in casa Palermo, legata all’intesa sul “Barbera”. Infatti, i prossimi saranno giorni cruciali su questo fronte, con il club rosanero che dovrà comunicare, entro il 29 luglio, l’impianto in cui giocherà il prossimo anno. Stamane è prevista la riunione dei capigruppo per affrontare la situazione e cercare di arrivare il giorno dopo della riunione del Consiglio comunale con un accordo più o meno delineato. Il nodo principale è quello legato al canone dello stadio, si lavora quindi ad una convenzione più duratura (6 anni) per evitare di ripetere questa discussione ogni estate.