Gds: “Il Palermo ammaina le ultime bandiere. Sembrano ormai certi gli addii dei quattro superstiti della promozione in B del 2022”

Marconi va in scadenza, mentre il mercato potrebbe portar via Brunori, Soleri e Buttaro

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sui calciatori pronti a lasciare Palermo.

Per i tifosi più nostalgici del Palermo, l’estate in corso potrebbe non essere particolarmente felice. Il club sembra pronto a salutare alcune delle sue ultime bandiere che hanno contribuito significativamente al ritorno in Serie B nel 2022. Solo in quattro sono rimasti da quella stagione: Brunori, Soleri, Buttaro e Marconi, ai quali si aggiungono Damiani e Fella, di ritorno dai rispettivi prestiti. Nessuno di loro ha la certezza di far parte della squadra rosanero per la stagione 2024/25, con alcuni già fuori dai piani del club e altri pronti a cambiare aria, avendo ricevuto offerte.

Giocatori in Partenza

Brunori

Ha espresso la volontà di tentare un’esperienza nella massima serie. Dominatore della stagione in Serie C con 29 gol tra campionato e play-off. Ha segnato 17 gol in ciascuna delle ultime due stagioni in Serie B.

Buttaro

Si è affermato come terzino destro con corsa e personalità, ma ha trovato poco spazio in Serie B.

Marconi

Andrà in scadenza di contratto tra pochi giorni.

Arrivato nel 2020, ha giocato 108 partite e segnato 4 gol.

Ha salvato la squadra nella finale play-off di andata contro il Padova.

Damiani

Ha qualche possibilità di rimanere dopo una buona stagione con la Juventus Next Gen.

Era stato fondamentale per dare equilibrio al centrocampo nel gennaio 2022.

Soleri

Famoso come re dei subentrati, con 19 dei suoi 22 gol segnati dalla panchina.

Ha segnato 12 gol in Serie C, ma il suo contributo si è ridotto in Serie B.

Spezia e Brescia sono interessate a lui.

Fella

Di rientro dal prestito al Latina, ma fuori dai piani per la prossima stagione. In Serie C era stato decisivo, soprattutto con il gol nei quarti di finale play-off contro l’Entella.

L’addio di questi sei giocatori rappresenta un’ulteriore dimostrazione della linea del City Group, che ha espresso fin dal suo insediamento che tutti sono sacrificabili, indipendentemente dal contributo dato nelle stagioni precedenti. I tifosi, che hanno gioito, gridato e pianto per le giocate dei loro beniamini, vedranno il Palermo avanzare con un nuovo corso, nella speranza che porti il club dritto alla Serie A.