Gds: “Il Palermo ammaina le ultime bandiere. Presente amaro per gli altri «eroi» della promozione”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle sorti degli ex calciatori del Palermo protagonisti della promozione in B.

La promozione del Palermo in Serie B poteva rappresentare un trampolino verso il calcio di alto livello, ma nessuno dei giocatori di quel Palermo è riuscito a fare il grande salto. Molti hanno invece fatto il percorso inverso, rimanendo in Serie C con risultati spesso non ottimali. Solo Felici e Luperini sono riusciti a ritagliarsi un ruolo in cadetteria, anche se entrambi hanno concluso la stagione con un’amara retrocessione: Felici con Feralpisalò e Luperini con Ternana. Tuttavia, entrambi hanno avuto un impatto significativo e potrebbero avere altre opportunità nei principali campionati; Felici ha segnato 4 gol e fornito 5 assist, attirando l’interesse di diverse squadre, anche della massima serie, mentre Luperini ha segnato 4 gol e lavorato duramente a centrocampo, dimostrando il suo valore.

Altri Giocatori di Rilievo

De Rose e Floriano:

De Rose è stato un punto fermo del Cesena, che ha centrato la promozione in Serie B dopo sei anni di assenza. Floriano ha concluso la carriera dopo aver vinto i play-off in Serie D con Desenzano. Nei suoi tre anni a Palermo, ha giocato 92 partite e segnato 22 gol.

Diversi altri giocatori hanno avuto stagioni meno brillanti:

Valente e Perrotta a Padova, Lancini a Novara, Dall’Oglio ad Avellino, Massolo a Vicenza, dove è stato inviato come contropartita nell’affare Desplanches.

Giocatori con Impiego Continuo

Alcuni giocatori hanno avuto un impiego più continuo, ma con risultati di squadra anonimi:

Giron a Crotone, con 10 assist.

Silipo al Monterosi Tuscia, con 3 gol e 4 assist, ma la squadra è retrocessa.

Odjer a Foggia, che non si è qualificato per i play-off.

Ai Limiti della Comparsa

Accardi con il Francavilla, che ha giocato l’ultima partita il 6 gennaio.

Crivello con il Monterosi, entrambe le squadre sono retrocesse in Serie D, con il Monterosi retrocesso direttamente e il Francavilla tramite play-out.

La situazione attuale dei giocatori che hanno contribuito alla promozione del Palermo in Serie B è un riflesso delle difficoltà incontrate nel mantenere il livello di prestazioni richiesto per competere ad alti livelli. Nonostante alcuni abbiano trovato successo in altre squadre, molti stanno ancora cercando di stabilizzarsi e trovare la giusta collocazione nel panorama calcistico italiano.