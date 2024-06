Gds: “Palermo. Resta aperta la pista che porta ai fratelli Esposito, De Sanctis cerca rinforzi per tutti i reparti”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo e la pista che porta ai fratelli Esposito.

Il mercato del Palermo entra nel vivo con il nuovo direttore sportivo, De Sanctis, che lavora per costruire una squadra competitiva per migliorare i risultati della stagione passata. La società è attiva sia nelle trattative in entrata che in uscita, con diversi giocatori nel mirino di altre squadre, specialmente di Serie A.

Calciatori Monitorati

Il Palermo ha aperto un canale di comunicazione con l’Inter, evidenziato dalla recente visita di De Sanctis nella sede nerazzurra. Tra i giocatori seguiti c’è Sebastiano Esposito, giovane attaccante classe 2002, reduce da una buona annata con la Sampdoria. La trattativa potrebbe svilupparsi su un prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligatorio in caso di promozione in Serie A. Esposito dovrebbe rinnovare il contratto con l’Inter per un anno, altrimenti si cercherà un trasferimento definitivo. Un altro giovane attaccante, Francesco Pio Esposito, potrebbe arrivare in prestito. Lo scorso anno ha giocato nello Spezia. Per la difesa, il nome di Ferrari, centrale classe 1992 del Sassuolo, è molto quotato, poiché non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno.

Obiettivi a Centrocampo

Il Palermo cerca un regista-palleggiatore per migliorare il gioco della squadra. Tra le opzioni ci sono Mazzitelli e Viola. In attacco, oltre a Sebastiano Esposito, Verde e Caso sono profili di interesse, ma non sono stati fatti passi concreti.

Situazione Uscite

Per quanto riguarda le uscite, la situazione di Brunori è chiara: l’attaccante cerca una nuova sistemazione e Palermo ha ricevuto offerte da Genoa ed Empoli. Segre ha suscitato l’interesse di Lecce e Pisa, mentre Soleri è seguito da diverse squadre di Serie B. Questi sono giorni decisivi per il Palermo, con molte trattative in corso che potrebbero definire il futuro della squadra. La dirigenza è impegnata a costruire una rosa che possa essere competitiva e migliorare le prestazioni della stagione precedente.