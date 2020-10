L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Giusto Priola, palermitano che milita nel Bisceglie e che non ha mai indossato la maglia rosanero:

«Per un palermitano, affrontare il Palermo è sempre un grande piacere. Ritroverò tanti vecchi compagni, sia in squadra che nello

staff tecnico. Non ho mai avuto la fortuna di giocare in rosanero, ma

lì dentro c’è tutta la mia storia calcistica. Di Fiore, che oggi è uno dei

tecnici del settore giovanile, è l’allenatore che mi ha cresciuto. Filippi, a Trapani, era il capitano, inoltre alla Pistoiese ho giocato con Luperini. Poi c’è Boscaglia, ovviamente, che mi ha lanciato tra i professionisti…È la prima volta. Ci siamo incontrati poco, per fortuna sua (ride, ndr). Negli ultimi anni ha preso una strada non indifferente, ha allenato in grandi piazze, anche in

Serie B. È l’allenatore che mi ha fatto esordire nel calcio professionistico e con lui ho dei bei ricordi, perché gli anni di Trapani sono stati felicissimi. A lui e ad altre persone che sono nel suo staff, come Filippi e Nastasi, devo tanto».







«Ho giocato contro il Palermo a Trapani? Il ricordo di quella partita è forse

uno di quelli più emozionanti che ho della mia carriera. Col Trapani eravamo al primo anno di Serie B e quel Palermo era una corazzata costruita per vincere, con gente come Dybala in campo. Una partita storica, lo stadio quasi pieno per il derby. Adesso le condizioni saranno diverse, certo, ma per me la partita sarà comunque emozionante. Noi dobbiamo pensare a mettere i bastoni tra le ruote ai rosa. Il nostro obiettivo è cercare di mettere in difficoltà anche il Palermo, che ha una squadra fatta per vincere il campionato. I valori verranno fuori col tempo, la Serie C è un campionato difficile e un inizio del genere ci può stare. Anche il Bari, lo scorso anno, è partito a rilento. Serve pazienza».