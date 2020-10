L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sugli avvertimenti della Lega Pro a Eleven Sports:

«Mi aspetto che tutto funzioni alla perfezione – ha dichiarato il presidente di lega, Francesco Ghirelli – esigo

precise garanzie che ciò avvenga. Oggi con una bassa percentuale di afflusso di tifosi agli stadi, la trasmissione delle partite in streaming è l’unica alternativa che abbiamo per non perdere tifosi e sponsor. Pretendo pertanto qualità massima del servizio per tutta la durata del campionato e mi aspetto un’adeguata forma di risarcimento per gli utenti e i club».





Il numero uno della Lega Pro ha ricevuto dall’emittente un piano di intervento per rafforzare la piattaforma.