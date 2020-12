L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul nuovo DPCM.

I punti fermi sono evitare gli spostamenti tra regioni e mantenere il limite delle 22 per la circolazione. Lo stop effettivo agli spostamenti potrebbe entrare in vigore dal 20 o 21 dicembre fino al 6 o 10 gennaio. Non ci si potrà spostare da una regione all’altra.





Il coprifuoco resta alle 22 anche a Natale e Capodanno. Bar e ristoranti chiuderanno alle 18, anche nelle regioni gialle.