L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul Catania.

I rossazzurri sono attesi dalla sfida contro il Bisceglie «Dovremo scendere in

campo come abbiamo fatto domenica scorsa e fare capire subito agli avversari che giochiamo per la vittoria. Partita dopo partita stiamo acquisendo delle certezze e quindi non ci saranno grandi cambiamenti» spiega Cristaldi.





Gli etnei potranno puntare sull’attaccante Pecorino, a caccia del quarto gol stagionale.