Il Palermo sta pensando all’organico per la prossima stagione, i rosanero dovranno costruire una squadra capace di lottare per la promozione in Serie B. L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” fa il punto della situazione sul mercato dei rosanero. Il duo formato da Castagnini e Sagramola è alla ricerca di un attaccante dopo la mancata riconferma di Ricciardo, al momento i rosa puntano alla riconferma del giovane Lucca, ma non solo. Infatti nel mirino della società di Viale del Fante ci sarebbe anche Simone Magnaghi, attaccante centrale di proprietà del Pordenone, reduce da una stagione in prestito al Teramo con l’ex rosanero Tedino. Il centravanti non è l’unico nella lista di Sagramola e Castagnini, altri profili sondati dal Palermo sono Brighenti (Monza), Corazza (Reggina), Caturano (Virtus Entella) e Simeri (Bari), con altri attaccanti a seguire, tra cui Gliozzi (Sassuolo), Biasci (Carpi) e Di Piazza (Catanzaro) . Per quanto riguarda gli under della scorsa stagione, si punterà alla loro riconferma. Fallani, Peretti, Kraja, Langella e Silipo sono pronti a rindossare la casacca rosanero e la società cercherà di trovare un accordo con le società detentrici dei loro cartellini per farli allenare in gruppo prima dell’apertura della lista. Anche il terzino Doda è pronto alla riconferma, invece per Felici si dovrà aspettare la fine del campionato del Lecce, per discutere con la società di Sticchi Damiani.