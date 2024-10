Gds: “Il Mantova in casa non perde mai, ma i rosa in trasferta sanno stupire”

L’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia si sofferma sul Palermo che domani sarà impegnato a Mantova.

Il Palermo si presenta a Mantova con un’impressionante serie di risultati esterni: quattro gare senza sconfitte e ben 10 dei 15 punti complessivi raccolti lontano dal Barbera. Nonostante il Mantova sia imbattuto in casa, la squadra di Dionisi ha mostrato grande compattezza e determinazione in trasferta, facendo del gioco lineare e dell’abilità di adattarsi all’avversario una chiave vincente. Dopo un avvio difficile contro Brescia e Pisa, i rosanero hanno trovato la loro identità, come dimostrato dalle vittorie consecutive contro Cremonese, Juve Stabia e Südtirol, squadre insidiose nei rispettivi stadi.

L’ultimo impegno fuori casa, un pareggio per 2-2 contro il Modena, ha evidenziato qualche calo di concentrazione nella ripresa, ma ha anche fornito indicazioni utili per Dionisi, il cui lavoro si è visto subito nella successiva partita contro la Reggiana. Ad oggi, con tre vittorie, un pareggio e due sconfitte, il Palermo è la seconda miglior squadra in trasferta, superata solo dal Sassuolo, imbattuto fuori casa.

Questo ottimo rendimento esterno può rivelarsi fondamentale nella corsa a un piazzamento di prestigio in Serie B, e la sfida contro il Mantova rappresenta un’opportunità per confermare la crescita e per inviare un messaggio chiaro a tutte le squadre di vertice: il Palermo c’è, e sa come far male anche lontano dal Barbera.