Gds: “Palermo-tifosi. Tra tanti dubbi, una vera e propria certezza”

L’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia si sofferma sul Palermo e il sostegno dei suoi Tifosi.

L’amore dei tifosi rosanero per il Palermo non conosce limiti, e ancora una volta si dimostra concreto e instancabile. La trasferta lombarda a Mantova, in programma domani sera alle 20:30, sarà un’ulteriore dimostrazione del legame indissolubile tra squadra e tifosi, che non hanno esitato a riempire il settore ospiti del Danilo Martelli, con tutti i 947 biglietti venduti. L’entusiasmo dei sostenitori siciliani colorerà gli spalti di rosa in una cornice che promette emozioni.

Il Palermo, guidato da Dionisi, potrà contare sull’energia del proprio pubblico in una sfida fondamentale per mantenere la continuità dei risultati. Il sostegno dei tifosi in trasferta è ormai una costante: secondo una recente classifica di Serie B, il Palermo è in vetta per numero di tifosi presenti fuori casa, con una media impressionante di quasi mille presenze a partita. Domani, dunque, il “popolo rosanero” è pronto a rendere l’atmosfera del Martelli speciale e avvolgente, dimostrando ancora una volta che il tifo palermitano è una forza unica e inarrestabile.