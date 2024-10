Gds: “Palermo a Mantova. In difesa c’è Nedelcearu, per Brunori si decide al fotofinish”

L’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia si sofferma sulle scelte di Dionisi in vista del Mantova.

Alessio Dionisi, tecnico del Palermo, è alle prese con le ultime valutazioni in vista della sfida di domani contro il Mantova, seconda di tre partite in una settimana per i rosanero. Con la squadra impegnata in un intenso calendario che culminerà con il match casalingo contro il Cittadella domenica, Dionisi riflette su possibili cambi di formazione per preservare l’equilibrio fisico e mentale del gruppo.

Tra i punti fermi in difesa, Desplanches difenderà la porta mentre il centrale Nedelcearu sostituirà l’infortunato Baniya al fianco di Nikolaou. Sugli esterni, Ceccaroni potrebbe lasciare spazio a Lund per recuperare dai crampi accusati contro la Reggiana, ma Pierozzi, rientrato da poco, rimane un’opzione più cauta. A centrocampo, Segre e Gomes sono confermati, mentre il dubbio principale riguarda la mezzala, con Verre, Vasic e Ranocchia a contendersi una sola maglia.

In attacco, Henry sarà il riferimento offensivo, con Insigne e Di Francesco probabili titolari. Tuttavia, la possibilità di vedere Le Douaron in campo al posto di Insigne resta concreta, favorendo un turnover per mantenere la freschezza atletica. Con un ultimo allenamento ancora a disposizione, Dionisi vuole verificare le condizioni dei suoi uomini prima di definire una formazione capace di fare il colpo a Mantova.