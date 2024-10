Gds: “Palermo, Dionisi non si accontenta: «Siamo indietro rispetto ai nostri obiettivi, ma c’è ancora tempo per mettersi in corsa»”

L’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia si sofferma sulle parole di Dionisi in conferenza stampa.

Dopo la vittoria contro la Reggiana, Dionisi è concentrato sulla continuità di risultati, necessaria per risalire in classifica. Il Palermo ha mostrato segni positivi sia in attacco, con due gol rapidi, sia in difesa, mantenendo solidità con poche concessioni agli avversari. Ora, contro un Mantova imbattuto al Martelli, la sfida è mantenere la determinazione e non commettere cali di concentrazione, aspetto su cui Dionisi si è soffermato molto.

Dionisi ha dichiarato: «Siamo in ritardo rispetto ai nostri obiettivi e dobbiamo pensare partita dopo partita. Abbiamo perso qualche occasione, ma il campionato è ancora lungo e l’importante è mantenere continuità». Il tecnico ha sottolineato l’importanza di rimanere mentalmente concentrati: «Mi interessa vedere la squadra dentro la partita; dobbiamo evitare di abbassare la guardia come successo contro la Reggiana nel secondo tempo».

La rosa sarà gestita con attenzione, soprattutto per i tanti impegni ravvicinati. Tra gli assenti figurano Lucioni, Saric e Baniya, mentre Ceccaroni e Brunori restano da valutare. Verre, elogiato per le sue prestazioni, sarà fondamentale a centrocampo insieme a Segre e Gomes, mentre Dionisi conta sulla versatilità di Le Douaron e sull’impatto che Appuah potrebbe portare una volta disponibile.

La trasferta a Mantova rappresenta una sfida ostica: Dionisi è consapevole della solidità dei padroni di casa, ma ribadisce l’obiettivo di confermare quanto di buono visto contro la Reggiana e di guadagnare punti preziosi per la classifica.