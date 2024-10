Corriere dello Sport: “Domani sera a Mantova. Dionisi avverte il Palermo: «Gara dura, fuori tutto»”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo che domani sarà impegnato a Mantova.

Alessio Dionisi, a 48 ore dalla sfida contro il Mantova, ha mantenuto un approccio cauto e pragmatico in conferenza, sottolineando l’importanza della continuità di risultati per il Palermo. Il tecnico ha dichiarato: «La vittoria con la Reggiana è solo un passo, dobbiamo essere costanti e concentrati per non abbassare il livello». Per Dionisi, l’obiettivo è che la squadra sia “camaleontica” e capace di adattarsi alle diverse situazioni di gioco, soprattutto contro un Mantova che in casa ha dimostrato solidità con 3 vittorie e 1 pareggio.

Per questa trasferta, Dionisi ha annunciato che ci saranno diversi cambiamenti nella formazione, anche in virtù dell’impegno infrasettimanale e della possibilità di turnover data da una rosa competitiva, composta da 15-16 giocatori che considera titolari a tutti gli effetti. Blin e Baniya saranno indisponibili, mentre Brunori è in dubbio per domenica, quando dovrebbe essere recuperato per il match contro il Cittadella. Si prevede il ritorno di Lund sulla sinistra e l’impiego di Ranocchia a centrocampo, anche se Verre, autore di buone prestazioni recenti, resta in lizza per una maglia da titolare.

Dionisi ha rivolto parole incoraggianti ai giovani, evidenziando la crescita di Vasic, che definisce “intenso” e promettente, e lodando Appuah, per cui anticipa un impatto significativo in campo. Anche Le Douaron, come sostituto di Brunori, sarà una pedina importante grazie alla sua versatilità. Il tecnico rosanero spera di mantenere alta la concentrazione per affrontare il Mantova con energia e determinazione, mirando a consolidare il percorso di crescita e di risultati del Palermo.