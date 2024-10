Corriere dello Sport: “Domani sera c’è Mantova-Palermo. Le probabili formazioni”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match di domani tra Mantova e Palermo.

Il Palermo, guidato da Dionisi e schierato con un modulo 4-3-3, si presenta alla trasferta contro il Mantova con diverse assenze importanti (Gomis, Di Bartolo, Lucioni, Blin, Saric, Brunori e Baniya), mentre Brunori resta in forse. La squadra rosanero ha un’ampia panchina a disposizione, tra cui Sirigu, Ceccaroni, Vasic, Verre e Le Douaron.

Il Mantova, allenato da Possanzini con un modulo 4-2-3-1, dovrà fare a meno di Mensah e Radaelli. Burrai è l’unico giocatore in diffida, e c’è ancora incertezza su chi scenderà in campo in attacco e trequarti. Entrambe le squadre sono pronte a un confronto intenso, con il Palermo che cerca continuità dopo la vittoria contro la Reggiana.

Mantova

Portiere: Festa (1)

Difensori: Maggioni (27), Redolfi (5), Brignani (13), Bani (6)

Centrocampisti: Trimboli (21), Burrai (8), Fiori (11), Galuppini (14), Debenedetti (9)

Attaccante: Mancuso (19)

Palermo

Portiere: Desplanches (1)

Difensori: Lund (3), Nikolaou (43), Nedelcearu (18), Diakité (23)

Centrocampisti: Ranocchia (10), Gomes (6), Segre (8)

Attaccanti: Di Mariano (7), Henry (20), Insigne (11)

Allenatore: Possanzini

Modulo: 4-2-3-1

A disposizione: Sonzogni (12), Fedel (20), Panizzi (23), Solini (4), De Maio (87), Cella (29), Artioli (24), Muroni (28), Wieser (10), Aramu (70), Bragantini (30), Ruocco (18)

Indisponibili: Mensah, Radaelli

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Burrai

Ultime: In attacco e trequarti c’è ancora incertezza

Allenatore: Dionisi

Modulo: 4-3-3

A disposizione: Nespola (12), Sirigu (46), Buttaro (25), Pierozzi (27), Peda (29), Ceccaroni (32), Vasic (14), Verre (26), Di Francesco (17), Appuah (19), Le Douaron (21)

Indisponibili: Gomis, Di Bartolo, Lucioni, Blin, Saric, Brunori, Baniya

Squalificati: Nessuno

Diffidati: Nessuno

Ultime: Brunori è in forse