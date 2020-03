L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sospensione delle attività della Curva Nord 12. «In questo momento particolare – si legge sulla pagina Facebook del gruppo – deve prevalere il buonsenso, non il

panico; deve prevalere la responsabilità, non l’egoismo. Per il bene di tutti,affrontiamo questa emergenza con coraggio, coscienza e intelligenza, seguiamo scrupolosamente le norme igieniche di base e cerchiamo in tutti i modi di contenere la diffusione del contagio, evitando il più possibile di stare in mezzo alla gente.Deve essere un lavoro di squadra, noi siamo abituati a pensare così, quindi ancora una volta e per ragioni più importanti restiamo uniti e facciamo cultura su come comportarsi, perché questi sono i momenti dove la popolazione deve dimostrare ciò che è! Per uscire prima possibile da questa situazione».