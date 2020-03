L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sugli effetti del Coronavirus nel mondo del calcio. Se il campionato venisse definitivamente sospeso oggi, non ci sarebbe alcuna norma tale da poter regolamentare vincitori e vinti. Se con lo scudetto si può valutare di non decretare alcun vincitore, con promozioni e retrocessioni diventa tutto più difficile. Se ne parlerà nel corso del Consiglio Straordinario convocato dal presidente FIGC Gravina, in programma oggi a Roma. Considerando che in questa fase della stagione non ci sono verdetti suffragati dalla certezza aritmetica, le alternative sembrerebbero essere soltanto due: si prende per buona la classifica attuale o si annulla la stagione senza indicare vincitori in nessuna categoria. Nel caso del Palermo, dunque, il bivio sarebbe tra la promozione in Serie C o la permanenza tra i dilettanti senza che cambi nulla tra promosse e retrocesse.