L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento del Palermo. La squadra continua ad allenarsi al “Barbera”, con la consapevolezza di non dover preparare alcuna partita nell’immediato. Le decisioni prese dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Coni in merito alle misure per contrastare l’emergenza Coronavirus, però, non intaccheranno il programma di lavoro della squadra di Pergolizzi. Il tecnico vuole tutta la squadra sul pezzo. L’illusione di giocare il 22 marzo è svanita e l’unico campo dove poter far qualcosa rimane quello del “Barbera”, senza avversari e pubblico sugli spalti. Corsino, già da giorni ha ripreso ad allenarsi col pallone, svolgendo parte delle sedute col gruppo, mentre Santana si sottopone ancora alle terapie per recuperare dalla rottura del tendine d’Achille patita a dicembre.