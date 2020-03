L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”si sofferma sullo stop dei campionati fino al 3 aprile. «Abbiamo ritenuto che bisognasse adottare una decisione coerente con il momento che il Paese sta vivendo», sono queste le parole scelte da Cosimo Sibilia, presidente della Lnd, per annunciare la decisione presa dal consiglio direttivo riunitosi ieri pomeriggio a Roma. «Non si trattava di esaminare la questione limitatamente all’attività da consentire eventualmente a porte chiuse – prosegue la nota – ma se, in primo luogo, era giusto ipotizzare lo svolgimento dei campionati. La tutela della salute di tutti coloro che sono impegnati nelle nostre attività, infatti, doveva e deve restare l’obiettivo primario da raggiungere, ma anche il punto di partenza per considerare quale impatto poteva e può avere l’organizzazione delle tante gare che ogni settimana caratterizzano la nostra attività. Disputare le partite, infatti, significa prevedere comunque trasferte, spostamenti, infra ed extra Regioni e Province, con l’utilizzo di mezzi di trasporto che sicuramente non potrebbero sempre garantire il rispetto della distanza interpersonale consigliata di un metro. Abbiamo ritenuto che la decisione adottata, di sospendere tutte le attività sino al 3 aprile prossimo, fatta salva, ovviamente, la possibilità di ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari in relazione all’evolversi della complessiva situazione nel nostro Paese, fosse una decisione quasi inevitabile, un contributo necessario che il mondo del calcio dilettantistico italiano doveva dare per superare il momento di difficoltà che sta attraversando la nostra nazione. Noi crediamo di aver semplicemente fatto quello che ritenevamo il nostro dovere». Sul fronte Palermo, la decisione di sospendere il campionato per quasi un mese è tutt’altro che inattesa: «Prendiamo atto delle comunicazioni – ha dichiarato l’amministratore delegato Sagramola – sperando che queste iniziative servano a sottolineare, anche ai più distratti, la gravità del momento e la necessità di orientare i propri comportamenti ai suggerimenti che giungono dalle autorità preposte. Con l’occasione esprimiamo vicinanza e solidarietà a chi ha perso i propri cari e a chi è impegnato in prima linea per fronteggiare questa preoccupante emergenza nazionale».