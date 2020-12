L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui nuovi bonus del Governo.

Arriva la proroga della detrazione al 110% per i lavori di riqualificazione energetica con la formula «sei mesi, più sei mesi“: chi avrà portato

avanti i lavori potrà detrarre le spese sostenute dal prossimo giugno a dicembre 2022.





Incentivi anche per cambiare macchina: fino a 10mila euro per chi compra green, fino a 3500 per chi vuole un Euro 6. Le new entry sono gli aiuti per chi vuole cambiare rubinetti e lavandini e per chi mette i filtri per l’acqua potabile.