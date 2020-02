L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento dell’FC Messina. Carbonaro e Melillo saranno a disposizione per la sfida con il Palermo. «Una gara preparata come le altre», assicura il tecnico Gabriele: «Il Palermo è una squadra solida e con obiettivi precisi. Noi pensiamo alla nostra partita e a stare con i piedi per terra». Contro i rosanero dovrebbe essere confermato il 4-4-2: Ballottaggio in attacco fra Carbonaro e Dambros, anche perché il capocannoniere palermitano scalpita per giocare contro la squadra della sua città.