L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul ballottaggio tra Mauri e Martin. Le geometrie del francese o il dinamismo dell’argentino, con la possibilità di tenersi l’uno o l’altro a disposizione dalla panchina per cercare di cambiare qualcosa a partita in corso. Decisione non semplice, per il tecnico rosanero, perché l’ex centrocampista di Monaco e Middlesbrough non è al top della condizione e già contro il Marina di Ragusa aveva preferito non farlo giocare dal primo minuto, inserendolo solamente a partita in corso. In un’ipotetica corsa a due, Martin sembrerebbe essere il favorito. Per prima cosa ha già avuto modo di riposare domenica scorsa, entrando in campo solamente nei minuti finali, ma soprattutto non ha accusato particolari problemi in settimana. Il francese è stato sempre utilizzato nelle partitelle, ma Pergolizzi sembra intenzionato a sciogliere il nodo solo pochi istanti prima dell’inizio del match. Di sicuro non sarà un Palermo col doppio regista.