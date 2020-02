L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Luca Ficarrotta, attaccante del Palermo: «Non è stata però una vittoria sofferta, sapevamo di affrontare un’ottima squadra, ma noi ci siamo difesi bene e nel secondo tempo abbiamo sfruttato il campo aperto per fargli male. La tentazione di puntare e calciare sì, l’ho avuta, ma il mio compagno era messo meglio di me ed era sicuramente il caso di passargliela per chiudere la partita, anche per evitare situazioni spiacevoli. Non è cambiato qualcosa, è chiaro che un attaccante soffre se non segna per tanto tempo. Io metto le mie qualità a disposizione della squadra e stavolta ho sfruttato bene il contropiede, servendo il pallone del raddoppio al mio compagno. Mi faccio trovare sempre pronto, al di là di quanti minuti gioco. Sono entrato bene e ho dato a Sforzini la palla per chiudere la partita, sono contento di questo. Magari non ho dato il 100% in altre occasioni, ma cerco sempre di far capire di essere pronto. Primo gol? Non era fallo, era un normale contrasto di gioco. Semmai lui è andato troppo leggero, sicuro di non perdere palla, invece l’ha persa e da lì è nata l’azione del 2-0.Questi errori arbitrali non li ho visti, forse è stata data qualcosa in meno a noi che a loro. Però queste cose non ci interessano».