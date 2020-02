L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Tony Di Piazza, vicepresidente del Palermo: «Sicuramente è stata una vittoria importante, non volevo essere io la causa delle sconfitte (ride, ndr). È stata una bella partita, l’importante sono sempre i tre punti e il distacco mantenuto dal Savoia». Una rivalità, quella con i campani, che si fa sempre più accesa: «La cosa più importante è che la squadra stia cominciando a giocare bene, saremo pronti per le sfide più importanti, specialmente quella col Savoia. Crediamo nei nostri mezzi, abbiamo il migliore organico. Sfida a distanza? La viviamo intensamente, al club di New York, dove seguiamo la partita, gli ultimi minuti ci fanno davvero penare, ma poi portiamo quasi sempre i tre punti a casa, quindi va bene. Sicuramente temevo questa gara, l’Fc Messina ha fatto bene nelle ultime sei gare, ma ogni partita è difficile e tutti giocano la partita della vita contro di noi. Per noi questo campionato è fatto di 34 finali». Adesso ne mancano meno della metà e non si potrà più attingere al mercato, salvo occasioni tra gli svincolati. Per gli acquisti effettuati finora, però, il vicepresidente rosanero si dichiara ampiamente soddisfatto: «Floriano ha fatto la differenza, Ficarrotta ha fatto una buona partita e anche Silipo è stato stupendo. Possiamo essere soddisfatti, i risultati non si discutono». Neanche quello di ieri, che già gli fa venire nostalgia della Sicilia: «Parto con la voglia di tornare nuovamente qui, sicuramente tra un paio di mesi sarò di nuovo a Palermo».