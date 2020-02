L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vittoria del Giugliano contro l’FC Messina. Un ko pesante per la compagine peloritana, che cede il terzo posto in solitario proprio agli avversari campani. La squadra di Gabriele, dopo essere uscita indenne da un tiro dal dischetto, parato da Marone, si deve arrendere alla rete di Orefice giunta a 3’ dalla fine, che ha piegato la resistenza dei siciliani, ridotti in 10 pochi minuti prima, a causa dell’espulsione di Alessandro Marchetti.