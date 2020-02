L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vittoria dell’ACR Messina contro la Cittanovese. Esordio vincente per il tecnico Pensabene. Al 13′ Rossetti sfrutta una clamorosa papera del portiere per sbloccare il punteggio. Viene certificata la contestazione dei tifosi che lasciano vuoto il cuore della Curva Sud. Sul finire del match, i peloritani chiudono i conti con la rete in contropiede di Manfrè, ben assistito da Arcidiacono.