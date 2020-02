L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul pareggio del Marsala contro il Castrovillari. Al 28′ cambia il risultato: cross dalla sinistra di Graziano per Cangemi che, in tuffo, di testa supera Russo e porta in vantaggio i rossoneri. Il Marsala non si perde d’animo e dopo appena 2’ riequilibra il risultato: l’1-1 arriva con un tiro magistrale su punizione a giro, alla destra dell’estremo difensore calabrese, che tocca la palla ma non riesce a respinge re . Ripresa e Marsala sempre più pericoloso, fino a quando, al 17’, non passa in vantaggio con un gran tiro angolatissimo, calciato dal limite dell’area da Lo Cascio: pallone alla destra di Zagari che nulla può. Il Castrovillari pareggia i conti al 39’: lungo lancio di Guarracino per Rosi, che entra in area e realizza.