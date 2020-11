L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’arresto dei fratelli Tuttolomondo.

“«Io c’ho l’amichetto mezzo criminalotto, no? Mi fanno una sola, io che

faccio, chiamo l’amichetto mezzo criminalotto…» A parlare l’11 novembre

scorso al telefono di sole, di fregature, è Riccardo Tuttolomondo, figlio di

Salvatore e nipote di Walter, arrestati appena una settimana prima per il

crac del Palermo passato alla Arkus e di altre società. Il riferimento, secondo la guardia di finanza, che sta indagando per bancarotta fraudolenta, è a un vecchio credito, appuntano gli investigatori, vantato da Salvatore Tuttolomondo nei confronti del brindisino Edoardo Corrado Caforio, «in occasione della mancata emissione della fidejussione per l’iscrizione del Palermo calcio al campionato di Serie B (stagione 2019-2020)»”



“Nuovi guai dunque per la famiglia di imprenditori originaria di Portici e

con base a Roma: dopo gli arresti e il ricorso al tribunale del riesame, ieri

mattina i pm Dario Scaletta e Andrea Fusco hanno depositato nuovo materiale investigativo, per chiedere la conferma delle misure cautelari. Secondo il pool coordinato dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca il giro di crediti Iva, veri o presunti, aveva stritolato la vecchia società rosanero e sgonfiato il pallone in città. Recuperare liquidità senza badare

troppo al metodo, se il risultato è garantito, sembra a parole l’unica cosa

che conta. Riccardo Tuttolomondo lo spiega a Giovanni Luca Felli, amministratore unico, fra le altre, della Vip Line, società di noleggio auto senza bilanci e dichiarazioni fiscali dal 2016 che avrebbe stipulato il contratto con la Colombin & Figlio, società triestina produttrice di tappi di sughero finita nell’orbita dei Tuttolomondo. Quel contratto, secondo l’accusa, sarebbe stato uno dei modi attraverso un uomo di fiducia per svuotare la società. Ma la questione, ora, sarebbe di rientrare…. «Dici – racconta nell’intercettazione Riccardo Tuttolomondo – “senti zì, a me m’hanno inculato, me li vai a recuperà te i sordi, te do mille euro”… cioè,

dov’è il reato in questo? Che ho chiamato uno che forse può annà a imbruttiglie (guardare con aria minacciosa, nd r ) e io non lo so fa! Questa è la cosa…». E la risposta, comprensiva: «Però la riscossione debiti che ti cacano il cazzo… sono autorizzati, e hanno una cazzo di licenza che gli permette di farlo, che ti chiamano 30 volte al giorno, quello è legale, è lecito…»”.



Quell’incontro fra Salvatore Tuttolomondo e Caforio si sarebbe dovuto

svolgere il 4 novembre ma poi saltò tutto proprio per l’operazione delle

fiamme gialle. «…Io sono notorio per non lasciare niente in sospeso», rassicura Caforio. «Lo so, ma io infatti se ti chiamo, ho una stima e un’opinione di un certo tipo… nonostante le chiacchiere che possono girare». L’indagine dei Nuclei di polizia economico-finanziaria e della polizia valutaria è ancora aperta. Gli accertamenti sul patrimonio riconducibile a Salvatore Tuttolomondo vanno avanti. Gli altri indagati avevano assoluta necessità di contattarlo. Appena un paio di giorni prima del blitz, è ancora Felli a rivolgersi allo zio: «Un maresciallo capo della finanza… mi ha chiesto delle autovetture, io gli ho detto di sì, chiaramente non ho smentito, perché evidentemente ci sono…». I consigli di Tuttolomondo, in questo caso, sono di prendere tempo: «Di’ che

le vetture sono state vendute a terzi e ci sono gli atti di vendita… Poi ti riservi eventualmente di un incontro… rimandalo di qualche giorno, il tempo che sistemiamo le cose». «M’ha chiesto se le macchine erano tre…» ricorda Felli. E Tuttolomondo: «C’è il furgone, la Ka e la Bmw…le ho acquistate in blocco e le abbiamo rivendute ovviamente… Digli anche che sei fuori Roma, tanto t’ha chiamato sul cellulare, no?». Poi ancora raccomandazioni: «…ricordati che abbiamo fatto un contratto di acquisto… e ce lo pagano in saldo e aspettavi soltanto di avere indicazioni a chi pagare, capito?… Stai molto sul generico». È ancora Riccardo Tuttolomondo a parlare, poi, di affari: «Ti chiamavo perché papà mi aveva accennato di una vendita in blocco eventuale di appartamenti a Ponte di Nona (Roma, ndr), tramite una persona… Io ovviamente avrei (bisogno) di fa’ un po’ di liquidità. Se ce vogliamo vede’ domani, te faccio uno squilletto».