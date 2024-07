L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’Eccellenza Siciliana.

Habemus date. In Eccellenza si parte l’1 settembre con i sedicesimi di coppa, il 15 con la prima giornata di campionato. Il Geraci sembrerebbe cedere il proprio titolo al Partinicaudace, che così ritroverebbe la massima serie regionale dopo 5 anni. I madoniti potrebbero riscendere in Prima Categoria, come nel 2020. L’ex Mirto alla Leonfortese ha chiesto l’under Tripiano. Chiuderebbe i battenti anche il Mazara 46: società in liquidazione con possibile vendita del titolo, e qui ne potrebbe giovare il Marsala. Dal club giallorosso sono andati via Licata, Jammeh (ufficiali a Sciacca) e Mario Erbini, vicino alla Folgore Castelvetrano, che ha riaccolto il direttore sportivo Renzo Calamia. I rossoneri cedono Spanò alla Nissa in D e Chieffo al San Vito Lo Capo. Difficile il rinnovo di Lovisi. Favara in D grazie al titolo del Canicattì: si chiamerà CastrumFavara con sede a Castrofilippo, esattamente a metà tra i due comuni.

Al San Vito ufficiali anche Lucera, Pizzolato, Fricano e La Vardera. Presi inoltre Lentini (ex Mazara, poi all’Isola Capo Rizzuto) e Calagnadel Castellammare, che saluterà anche Cinà e Frisella, direzione Bagheria, squadra che è vicina a Di Giorgio del San Vito (aveva trovato l’accordo per la conferma). Di contro, i nerazzurri cedono Miceli al Casteldaccia e subiscono il controsorpasso per Giacomo Graziano, a favore dei granata, che salutano Bisogno, al nord per motivi di lavoro e personali. L’ex Monti andrà ad Aspra. Preso

Gianluca Raia, ex Acireale in D, ultimo anno al Manduria in Puglia.

L’Athletic Palermo rinnova Giuliano, Pucci e Mercanti. Si sogna Sa vasta del Modica, ma è molto vicino al Gela, come Manfrè. Dal Paternò sempre a un passo Romano, Raciti vuole anche Sangarè e Valença. Caronia ufficializzato a Sciacca, che accoglie pure Bartolomeo Erbini del Favara. Dettagli per Bryan Gomez dell’Atletico 1994, Ruano della Nissa, Rallo dell’Enna e Bertoglio del Misilmeri, al rinnovo con Cossentino. Seckan invece va all’Accademia Trapani, dove rinnova l’under Jacopo Castiglione: un infortunio al ginocchio non gli ha dato tanta continuità negli ultimi due anni.

A Marineo rinnova Mantegna. Ufficiali Martel Espino, Arusa, il ritorno di De Luca e Taormina dal Marsala. Morana ceduto al Rosmarino. Mancava solo l’annuncio per il rinnovo di Chinnici sulla panchina del San Giorgio Piana, ufficiale anche il ds Lo Giudice. Capitan Gaglio lascia e torna all’Aspra. Presto si aggiungerà il Castelbuono ad annunciare la propria rosa, di 23 giocatori. L’ex Bognanni allenerà il Milazzo, sempre in Eccellenza nel Girone B. Formalizzata, infine, la regola degli under da utilizzare in campo: obbligatori un 2005 e un 2006.