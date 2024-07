Gds: “Eccellenza Siciliana. Il San Vito si rinforza, Esposito va all’Athletic. Le trattative di mercato e le ufficialità”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato dell’Eccellenza Siciliana.

Oggi è l’ultimo giorno utile per la vendita dei titoli. In Eccellenza, è ufficiale l’acquisizione del titolo del Geraci, che chiuderà i battenti a meno di una rifondazione dalla Terza Categoria, da parte del Partinicaudace. La tribuna del La Franca è collaudata, ma il campo in terra è inagibile, quindi si continuerà a giocare a Terrasini. Per i madoniti, rimane la soddisfazione dei locali Coco e Lo Pizzo, rispettivamente all’Igea e alla Nissa in Serie D.

Movimenti di mercato

Tripiano è ufficialmente alla Leonfortese. Sul mercato neroverde, Marrone e Rosone sono in stallo, mentre il Gemini ha sorpassato per Rosselli e ha ufficializzato Velardi dal Mazara 46. Il club giallorosso cerca nuovi soci per iscrivere la squadra, mentre l’esodo continua con Lo Cascio all’Akragas in Serie D, Keba e Simone Erbini allo Sciacca, Mario Erbini, Angileri, Rosella, Perrone e Murania (ufficiale) verso la Folgore Castelvetrano. La Folgore Castelvetrano è interessata anche a Barbero e Giardina, che darebbero priorità al Marsala in caso di ripescaggio, assieme a Ferraù e Pace. Sansone del Favara è vicino per la porta, mentre lo Sciacca è stato sorpassato per Bertoglio del Misilmeri. Rinnovano Daniele Ala, Cinquemani, Tarantino e Gioele Pizzolato, e dovrebbero rinnovare anche Gancitano e Fumuso, mentre Maniscalco va alla Margheritese.

Lo Sciacca cede Baiata, ma annuncia Caternicchia dal Favara e chiude per Cipolla dall’Akragas e Camara dall’Athletic. Tra i nerorosa, sono ufficiali Romano, Valença, Esposito e Raimondi dal Canicattì. Il sogno Savasta è svanito subito: è al Gela, che vorrebbe anche Manfrè. Per sostituirlo, è quasi fatta per Matera del Misilmeri (sfuma il suo ritorno al Kamarat dopo 13 anni), dove torna Mendola. La Don Carlo conferma Zummo e Pellegrino, fatta per Sene, Garofalo, e anche per Aziz Touré della Folgore e Priola dell’Aspra.

A San Vito Lo Capo, sono ufficiali Mondino (ex Athletic) dal Colleferro, Calagna, Di Giorgio, Basit del Casteltermini (ritorno) e Samon Rodriguez, attaccante cubano classe 1988, ex giovanili della Juventus, con cui ha vinto la Supercoppa Primavera nella stagione 2006/07 e ha collezionato 255 partite e 78 reti tra Serie C e D. Pirrotta scende in Prima Categoria allo Sport Palermo, mentre Di Benedetto è diretto verso il Gemini.

Annunci e rinnovi

Il San Giorgio Piana annuncia Ceesay e Torres, oltre al rinnovo di Tricoli. Miano è vicino dal Favara, Ciancimino torna a Marineo, che rinnova Mastropaolo e Di Peri Jr. A Casteldaccia si riuniscono i “gemelli del gol” Sferruzza e Mocciaro, e arriva Raia dal Manduria (Puglia); confermato Marra, portiere classe 2006. L’Accademia Trapani fa la spesa a Fulgatore: arrivano D’Aguanno (cresciuto nel settore giovanile) e Todaro, assieme a Benivegna del Mazara. Nonostante Guaiana, Seckan e Nolfo, si cercano altri due attaccanti.

Castelbuono e Castellammare

A Castelbuono si parte con due conferme e nuovi volti da Portogallo, Spagna, Francia, Brasile e Argentina, al debutto in Italia. A Castellammare si programma sotto traccia.