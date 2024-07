Taranto, UFFICIALE: l’ex rosa Kanoute passa al Trapani. Pagata la clausola

Come riportato da TMW, con una nota ufficiale il Taranto ha reso noto l’addio dell’ex esterno rosanero Kanoute. Il calciatore passa al Trapani che ha deciso di pagare la clausola rescissoria per il calciatore. La nota:

“La società Taranto Football Club 1927 comunica che il Trapani Calcio ha esercitato una clausola risolutiva, presente sul contratto di Mamadou Kanoute. Il club rossoblù ringrazia Mamadou per l’impegno profuso in questa stagione sportiva e gli augura le migliori fortune personali e per il proseguo della sua carriera professionale”.