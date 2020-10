L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sullo stop alle scuole calcio e ai tornei provinciali, riportando le dichiarazioni di Santino Lo Presti, presidente della LND Sicilia:

«È un campionato a carattere regionale la cui organizzazione viene delegata ai comitati provinciali, attendiamo una risposta. Rischiano di più su mezzi di trasporto stracolmi e nei luoghi di ritrovo. Fermarsi di nuovo mette a rischio la sopravvivenza di tante società, che producono ogni giorno anche un indotto, e non basteranno i bonus per tenerle in vita».





«Adesso più che mai -continua Lo Presti – visto il livello dei contagi, è importante la cautela e il senso di responsabilità. Continuo a predicare massima cautela, dico a tutti i dirigenti, tecnici e giocatori, meglio una partita o un allenamento in meno che un malato in più. Le gare si possono sempre recuperare, però sottolineo, anche, che nessuno se ne deve approfittare».