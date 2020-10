L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento del Palermo. Quattro partite con quattro formazioni diverse: Palermo sempre sconfitto.

Boscaglia fatica a trovare la giusta formula per una squadra che ha dovuto fare i conti con i continui problemi muscolari e con alcune indecisioni da parte del tecnico.





In compenso non sono mancati uomini a cui il tecnico gelese ha dato fiducia incondizionata, come l’esterno Valente.

La squadra è pervasa dal nervosismo, come dimostra la squalifica di Boscaglia, che sarà dunque assente in panchina contro la Turris «per comportamento offensivo e minaccioso verso un tesserato della squadra avversaria». I rosa, spaesati, affronteranno i corallini senza la propria guida.